Эксперт рассказал о задачах квантовых компьютеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалист по архитектуре кубитов, выпускник физического факультета МГУ Павел Бунык рассказал, какие задачи сможет решать квантовый компьютер и как его работа будет сочетаться с функциями классических устройств. Об этом сообщает газета "Известия".

"Это система, которая умеет брать задачи, загруженные в нее через интернет, доставлять к процессору, распределять между кубитами их исполнение, обрабатывать полученные решения и отправлять пользователю результат", – отметил эксперт.

Он добавил, что квантовые машины показывают отличные результаты в выполнении задач, где время ограничено, – например, в управлении беспилотным автомобилем. Вместе с тем Бунык подчеркнул, что ценность обычных вычислительных систем от этого снижается – для некоторых запросов они все еще подходят лучше.

Подытоживая, специалист добавил, что среди основных сфер, в которых планируется использовать квантовые компьютеры, значатся материаловедение и искусственный интеллект.

Ранее сообщалось, что физики Университета Гриффита и Национального университета Сингапура создали фотонный квантовый процессор, с помощью которого можно рассмотреть несколько сценариев развития будущего одновременно. Отмечается, что изобретенное устройство способно моделировать несколько бросков монеты, чьи два возможных состояния (орел и решка) могут не являться равновероятными. Аппарат создает суперпозицию вариантов будущего на три шага вперед через координирование квантовых состояний одного фотона.