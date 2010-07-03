Эксперт рассказал о задачах квантовых компьютеров

13:54
13:54
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалист по архитектуре кубитов, выпускник физического факультета МГУ Павел Бунык рассказал, какие задачи сможет решать квантовый компьютер и как его работа будет сочетаться с функциями классических устройств. Об этом сообщает газета "Известия".
"Это система, которая умеет брать задачи, загруженные в нее через интернет, доставлять к процессору, распределять между кубитами их исполнение, обрабатывать полученные решения и отправлять пользователю результат", – отметил эксперт.
Он добавил, что квантовые машины показывают отличные результаты в выполнении задач, где время ограничено, – например, в управлении беспилотным автомобилем. Вместе с тем Бунык подчеркнул, что ценность обычных вычислительных систем от этого снижается – для некоторых запросов они все еще подходят лучше.
Подытоживая, специалист добавил, что среди основных сфер, в которых планируется использовать квантовые компьютеры, значатся материаловедение и искусственный интеллект.
Ранее сообщалось, что физики Университета Гриффита и Национального университета Сингапура создали фотонный квантовый процессор, с помощью которого можно рассмотреть несколько сценариев развития будущего одновременно. Отмечается, что изобретенное устройство способно моделировать несколько бросков монеты, чьи два возможных состояния (орел и решка) могут не являться равновероятными. Аппарат создает суперпозицию вариантов будущего на три шага вперед через координирование квантовых состояний одного фотона.
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