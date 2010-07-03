Собянин увеличил премии молодым ученым до двух миллионов рублей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Президиум правительства Москвы принял постановление об увеличении размера премий правительства Москвы молодым ученым с 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей.

Премии присуждаются молодым ученым с 2013 года. Исследователи и разработчики не старше 36 лет (доктора наук – до 40 лет) могут участвовать в конкурсе на соискание премий индивидуально либо в составе научного коллектива. В случае присуждения премии коллективу премия делится между всеми участниками поровну.

В 2018 году было увеличено количество премий с 33 до 50. Также было снято ограничение по количеству кандидатур, выдвигаемых от одной организации (ранее – не более трех).

Премии присуждаются по 22 номинациям. Среди них есть две категории.

В области исследований:

"Математика, механика и информатика"

"Физика и астрономия"

"Химия и науки о материалах"

"Биология"

"Медицинские науки"

"Науки о Земле"

"Общественные науки"

"Гуманитарные науки"

"Информационно-коммуникационные технологии"

"Технические и инженерные науки"

"Наука – мегаполису"

"Авиационная и космическая техника"

"Городская инфраструктура"

"Биотехнологии"

"Фармацевтика, медицинское оборудование и материалы"

"Новые материалы и нанотехнологии"

"Передовые промышленные технологии"

"Передача, хранение, обработка, защита информации"

"Приборостроение"

"Технологии экологического развития"

"Электроника и средства связи"

"Энергоэффективность и энергосбережение"

В области разработок:За 6 лет на соискание премии было подано 2840 заявок. Лауреатами стали 267 молодых ученых.