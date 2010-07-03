Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:12

Собянин увеличил премии молодым ученым до двух миллионов рублей

мэр Москвы Сергей Собянин наука

15:12

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Президиум правительства Москвы принял постановление об увеличении размера премий правительства Москвы молодым ученым с 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей.

Премии присуждаются молодым ученым с 2013 года. Исследователи и разработчики не старше 36 лет (доктора наук – до 40 лет) могут участвовать в конкурсе на соискание премий индивидуально либо в составе научного коллектива. В случае присуждения премии коллективу премия делится между всеми участниками поровну.

В 2018 году было увеличено количество премий с 33 до 50. Также было снято ограничение по количеству кандидатур, выдвигаемых от одной организации (ранее – не более трех).

Премии присуждаются по 22 номинациям. Среди них есть две категории.

В области исследований:

  • "Математика, механика и информатика"
  • "Физика и астрономия"
  • "Химия и науки о материалах"
  • "Биология"
  • "Медицинские науки"
  • "Науки о Земле"
  • "Общественные науки"
  • "Гуманитарные науки"
  • "Информационно-коммуникационные технологии"
  • "Технические и инженерные науки"
  • "Наука – мегаполису"

В области разработок:

  • "Авиационная и космическая техника"
  • "Городская инфраструктура"
  • "Биотехнологии"
  • "Фармацевтика, медицинское оборудование и материалы"
  • "Новые материалы и нанотехнологии"
  • "Передовые промышленные технологии"
  • "Передача, хранение, обработка, защита информации"
  • "Приборостроение"
  • "Технологии экологического развития"
  • "Электроника и средства связи"
  • "Энергоэффективность и энергосбережение"

За 6 лет на соискание премии было подано 2840 заявок. Лауреатами стали 267 молодых ученых.

Читайте также

мэр Москвы Сергей Собянин наука

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика