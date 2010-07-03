Появилось устройство, позволяющее заглянуть в будущее

Фото: Кадр из фильма "Назад в будущее". Режиссер Роберт Земекис

Международная группа ученых создала фотонный квантовый процессор. С его помощью можно рассмотреть несколько сценариев развития будущего одновременно, сообщает "Вечерняя Москва".

Разработками занимались физики Университета Гриффита и Национального университета Сингапура. Изобретенное устройство способно моделировать несколько бросков монеты, чьи два возможных состояния (орел и решка) могут не являться равновероятными. Аппарат создает суперпозицию вариантов будущего на три шага вперед через координирование квантовых состояний одного фотона.

Фотон с двумя квантовыми состояниями мог прийти к одному из 16 вариантов будущего, а в конце процессор вычислял распределение вероятностей случайного процесса. Информация о прошлом кодировались в неортогональных состояниях поляризации фотона.

Специалисты смогли сократить память, которая нужна для анализа стохастических процессов. Экспериментально определенные вероятности исхода оказались близки к теоретически рассчитанным значениям.