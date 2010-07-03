На форуме "Город образования" пройдут мастер-классы по ИТ-технологиям

09:32
09:32
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Мастер-классы по креативному программированию для педагогов пройдут на форуме "Город образования" в рамках проекта "ИТ-класс в московской школе", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
На форуме учителя научатся креативному программированию и основам работы на языке Python. Мастер-классы для педагогов проведут ведущие специалисты крупных компаний, занимающиеся информационными технологиями.
В середине июня более трех тысяч московских школьников прошли первый этап конкурса в ИТ-классы. Ученики за три часа выполнили задания по физике и математике. Следующее испытание ожидало девятиклассников 24 июня, а зачисление в ИТ-классы будет проходить после третьего отбора в августе.
ИТ-классы откроются 1 сентября в 34 школах Москвы. Площадки выбрали таким образом, чтобы изучать информационные технологии могли дети из разных районов города.
В школах появятся так называемые ИТ-полигоны – пространства для занятий программированием, прототипированием, робототехникой, моделированием, сетевым администрированием. Партнерами проекта и разработчиками программ станут ведущие отечественные ИТ-компании. Также проект поддерживают ведущие российские вузы в этой сфере – МГТУ имени Баумана, МФТИ, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербургский университет ИТМО.
Международный форум "Город образования" – крупнейшая коммуникационная и выставочная площадка, демонстрирующая практический опыт по интеграции ресурсов Москвы для эффективной реализации идей открытого образования, использования потенциала организаций науки, культуры, бизнеса с целью формирования у школьников компетенций, необходимых в будущей профессии и жизни в высокотехнологичном городе.
В 2019 году форум пройдет в третий раз. В 2018-м участие в форуме приняли более 133 тысяч человек. Спикеры и специалисты более чем из 70 стран провели около тысячи выступлений, 460 сессий презентаций, а также 130 мастер-классов.
"Это наш город": более 3 тысяч московских школьников прошли тестирование в IT-классы
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