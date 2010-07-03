Московские школьники прошли первый этап конкурса в IT-классы

Более 3300 школьников прошли онлайн-тестирование в первом (заочном) этапе конкурса в ИТ-классы. Ученики три часа выполняли задания по физике и математике. Следующее испытание ждет девятиклассников 24 июня, а зачисление в ИТ-классы будет проходить после третьего отбора в августе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Перед туром школьники могли потренироваться, на сайте проекта есть демо-версия вступительных испытаний.
ИТ-классы откроются 1 сентября в 34 школах Москвы, в разных районах. Площадки выбрали таким образом, чтобы изучать информационные технологии могли дети из разных районов города.
В школах появятся так называемые ИТ-полигоны – пространства для занятий программированием, прототипированием, робототехникой, моделированием, сетевым администрированием. Партнерами проекта и разработчиками программ станут ведущие отечественные ИТ-компании. Также проект поддерживают ведущие российские вузы в этой сфере – МГТУ имени Баумана, МФТИ, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербургский университет ИТМО.
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