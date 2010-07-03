Открылась регистрация для отбора в ИТ-классы

Фото: www.mos.ru

В столице стартовала регистрация для отбора девятиклассников в ИТ-классы. Запись открыта на сайте проекта по 16 июня, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На 17 июня намечен первый этап конкурса – заочное тестирование. На сайте можно будет пройти демонстрационную версию вступительных испытаний. Очный этап конкурса состоится 24 июня. Зачисление будет происходить по итогам отбора в августе.

ИТ-классы откроются 1 сентября в 34 столичных школа в разных районах города. Подготовка будет вестись по шести направлениям. Полученные навыки помогут освоить основы самых востребованных профессий до поступления в вуз.

ИТ-полигоны будут предоставлять из себя большие пространства для занятий программированием, прототипированием, робототехникой, моделированием, сетевым администрированием и другими дисциплинами.

Партнерами проекта и разработчиками программ станут ведущие отечественные ИТ-компании и крупные вузы.