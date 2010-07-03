"МЭШ" вошла в сотню главных мировых образовательных проектов

"Московскую электронную школу" включили в список 100 главных образовательных проектов мира на образовательном саммите HundrED в Хельсинки. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Помимо этого, на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ "МЭШ" признали лучшим проектом в номинации "Создание условий, направленных на рост информационно-технологического потенциала региона".
По словам главы столичного департамента образования и науки Исаака Калины, в текущем году власти города планируют дальше развивать проекты в сфере образования.
В частности, они продолжат внедрять в школы современные электронные системы с помощью "МЭШ". В рамках проекта горожане уже сейчас могут записать детей в сады и школы, следить за оценками в электронном дневнике, пользоваться электронной библиотекой, а также подавать заявление на участие в ГИА и итоговом сочинении.
В общем доступе находятся более 33 тысяч сценариев уроков, 348 учебников и свыше 42,5 тысячи интерактивных приложений.
Кроме того, в 2019-м власти уделят повышенное внимание предпрофильному, профильному и профессиональному образованию. В развитии программы помогут вузы, колледжи, технопарки и научные организации.
В рамках проекта в городских школах уже открыты инженерные, медицинские, научно-технологические и кадетские классы. А с этого года столичные школьники смогут учиться и в новых IT-классах, которые появятся в десятках учреждений.
Отмечается, что рост качества предпрофессионального образования повышает долю москвичей, которые поступают в столичные вузы на бюджетной основе. В 2018 году доля таких первокурсников в МФТИ составила 33%, в НИУ ВШЭ – 45%, а в Первом МГМУ имени Сеченова – 44%.
Ранее эксперты составили рейтинг самых популярных материалов "Московской электронной школы". В числе наиболее востребованных сценариев оказался урок, посвященный художественному своеобразию поэмы "Русские женщины" и историческим фактам, которые легли в ее основу.
"Большая Москва": какие возможности дает столичная школа
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