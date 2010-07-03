Названы самые популярные материалы в библиотеке "МЭШ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты составили рейтинг самых популярных материалов "Московской электронной школы" ("МЭШ") в текущем году.

"Определен топ-5 образовательных материалов в библиотеке "Московской электронной школы", которые пользуются наибольшей популярностью среди учителей в 2019 году", – говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

Наиболее популярным сценарием урока с начала нынешнего года стал материал по стихотворению Николая Некрасова "Крестьянские дети" для учащихся пятых классов. Материал использовали учителя более 1,5 тысячи раз.

Также популярным стал урок, посвященный художественному своеобразию поэмы "Русские женщины" и историческим фактам, которые легли в ее основу.

В пятерку лидеров вошел сценарий по произведениям Ивана Тургенева "Бежин луг" и "Записки охотника".

Кроме того, в число самых популярных сценариев также вошли два метапредметных урока: урок по лыжной подготовке и урок, посвященный цифровой гигиене школьников.

Как отмечается, авторы уникального контента получат дипломы на селекторном совещании в столичном департаменте образования и науки.

Ранее сообщалось, что в библиотеке "Московской электронной школы" стали доступны материалы из Архивного фонда столицы. Всего в систему загрузили более ста документов и фотографий.

Часть из них посвящена Сталинградской битве. Пользователи могут увидеть газеты, журналы, брошюры и листовки военного времени, фотографии военных, отличившихся при выполнении боевых заданий.

Проект "Московская электронная школа" включает единый электронный дневник и библиотеку электронных учебных материалов. В последней собран интерактивный контент для учителей и школьников.