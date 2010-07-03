Школьников бесплатно обучат гейм-дизайну и 3D-моделированию

Школьников научат моделировать трехмерные объекты и самостоятельно создавать игровую 3D-графику летом в детском центре имени Петра Великого на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Бесплатные занятия по гейм-дизайну и 3D-моделированию будут проводить до 2 августа в рамках образовательной смены "Киберлето". Поучаствовать в них приглашают учеников 7–10-х классов. Записаться на смену можно на портале mos.ru.
Как рассказали в пресс-службе Центра патриотического воспитания и школьного спорта, участники "Киберлета" получат знания, которые "помогут им определиться с будущей профессией и поступить в высшие учебные заведения". Программа рассчитана на семь дней, занятия будут проходить с 09:00 до 13:00, уточнили организаторы.
Школьникам предстоит узнать, как создать 3D-персонажей и виртуальные миры, как пишут компьютерные программы. Занятия также помогут ребятам "развить пространственное мышление, фантазию и раскрыть свой творческий потенциал", подчеркнули в пресс-службе.
Виртуальную "зарядку" для школьников проведет Данила Попов – один из чемпионов по компьютерной игре Just Dance. Задача – как можно точнее воспроизвести движения танцора на экране и заработать очки. А в конце занятий участники смогут посоревноваться между собой в тематических квестах или устроить кибертурниры по компьютерным играм.
Для ребят, которые захотят продолжить обучение, планируют открыть кибершколу на базе Центра патриотического воспитания и оздоровительного лагеря "Патриот". Там представители IT-индустрии познакомят юных москвичей с профессиями будущего и поделятся собственным опытом в сфере новейших технологий.
В середине июня более трех тысяч московских школьников прошли первый этап конкурса в IT-классы. Ученики за три часа выполнили задания по физике и математике. Следующее испытание ожидало девятиклассников 24 июня, а зачисление в IT-классы будет проходить после третьего отбора в августе.
IT-классы откроются 1 сентября в 34 школах Москвы. Площадки выбрали таким образом, чтобы изучать информационные технологии могли дети из разных районов города.
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