Российских школьников хотят избавить от тяжелых ранцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Через пять лет российским школьникам не придется носить в школу тяжелые ранцы с учебниками. Об этом рассказал глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон.
Кроме того, ученикам не придется тратить время на поиск расписания и стоять в очереди в гардероб или школьную библиотеку. Необходимые для этого шаги содержатся в концепции по оптимизации работы предприятий соцсферы. Утвердить ее должны в конце года.
По мнению Соломона, у учеников должно уходить не более трех минут, чтобы зайти в школу, раздеться и прийти в класс.
"Ребенок не должен носить на себе ранец весом в несколько килограммов. Например, в зарубежных школах предусмотрены индивидуальные шкафчики под эти цели", – цитирует его РИА Новости.
Еще один пример оптимизации – ускорение работы в школьной библиотеке, добавил руководитель центра. Раньше школьники стояли в очереди за книгой, которой могло не быть в наличии, около 15 минут. Сейчас ее можно заказать на планшете и забрать за минуту.
Образовательные улучшения хотят ввести и для дошкольников. В апреле Министерство просвещения направило в детсады рекомендации по программам финансовой грамотности. Экономическое воспитание позволит развить у ребенка представление о финансовом мире. Занятия рекомендуют проводить в формате игр.
А Роскачество выбрало лучшие обучающие мобильные приложения для детей. Рейтинг для iOS возглавили программы "Читания. Учимся читать!", "Буковки: учимся читать весело!", "Учимся читать, спасаем зверей!", "Читай сам по слогам" и "Учим буквы весело". Для Android лучшими признаны "Буковки: учимся читать по слогам для детей 5–6 лет", "Учимся читать, спасаем зверей. Учим буквы, азбука", "Читай сам по слогам", "Буквы, слоги, чтение для детей" и "Учим буквы весело!".
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