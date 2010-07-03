Российских школьников хотят избавить от тяжелых ранцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Через пять лет российским школьникам не придется носить в школу тяжелые ранцы с учебниками. Об этом рассказал глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон.

Кроме того, ученикам не придется тратить время на поиск расписания и стоять в очереди в гардероб или школьную библиотеку. Необходимые для этого шаги содержатся в концепции по оптимизации работы предприятий соцсферы. Утвердить ее должны в конце года.

По мнению Соломона, у учеников должно уходить не более трех минут, чтобы зайти в школу, раздеться и прийти в класс.

"Ребенок не должен носить на себе ранец весом в несколько килограммов. Например, в зарубежных школах предусмотрены индивидуальные шкафчики под эти цели", – цитирует его РИА Новости.

Еще один пример оптимизации – ускорение работы в школьной библиотеке, добавил руководитель центра. Раньше школьники стояли в очереди за книгой, которой могло не быть в наличии, около 15 минут. Сейчас ее можно заказать на планшете и забрать за минуту.

Образовательные улучшения хотят ввести и для дошкольников. В апреле Министерство просвещения направило в детсады рекомендации по программам финансовой грамотности. Экономическое воспитание позволит развить у ребенка представление о финансовом мире. Занятия рекомендуют проводить в формате игр.

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