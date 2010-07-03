Новую образовательную площадку откроют на базе Бахрушинского музея

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Театральном музее имени Бахрушина в начале июля откроют новую образовательную площадку для школьников, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В детском центре будут проводить семинары, лекции, мастер-классы и экскурсии. Ребят от семи до 12 лет обучат актерскому мастерству, режиссуре и написанию сценариев.

Также школьникам помогут сделать первые шаги в качестве художников-костюмеров и музейных экскурсоводов.

Закрепить полученные знания школьники смогут на практике. Для этого в центре создадут камерный театр со зрительным залом. Гиды в течение всего лета смогут проводить для гостей музея экскурсии.

Первый урок будет бесплатным. Записаться на него можно по телефонам: + 7 (495) 953-44-70; +7 (495) 959-20-50. Всего в цикле семь занятий, стоимость которых варьируется от 300 до 500 рублей.

Приобрести билет можно будет на сайте или в кассе музея, расположенном по адресу: улица Бахрушина, дом № 31/12, строение 1.

В 2021 году у Бахрушенского музея появится новый корпус с лекторием, выставочными залами, сувенирным магазином и кафе. Центр площадью около четырех тысяч квадратных метров откроется на Татарской улице, дом № 20.

К 2023 году на территории Бахрушинского музея планируется открыть музейно-театральный квартал. В него войдут шесть зданий музея, а также садово-парковая зона для отдыха.

В рамках городской программы "Московская смена" для детей в Москве организуют летние досуговые площадки. Площадки будут рассчитаны на 12 тысяч 850 детей.