Новую образовательную площадку откроют на базе Бахрушинского музея

В Театральном музее имени Бахрушина в начале июля откроют новую образовательную площадку для школьников, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В детском центре будут проводить семинары, лекции, мастер-классы и экскурсии. Ребят от семи до 12 лет обучат актерскому мастерству, режиссуре и написанию сценариев.
Также школьникам помогут сделать первые шаги в качестве художников-костюмеров и музейных экскурсоводов.
Закрепить полученные знания школьники смогут на практике. Для этого в центре создадут камерный театр со зрительным залом. Гиды в течение всего лета смогут проводить для гостей музея экскурсии.
Первый урок будет бесплатным. Записаться на него можно по телефонам: + 7 (495) 953-44-70; +7 (495) 959-20-50. Всего в цикле семь занятий, стоимость которых варьируется от 300 до 500 рублей.
Приобрести билет можно будет на сайте или в кассе музея, расположенном по адресу: улица Бахрушина, дом № 31/12, строение 1.
В 2021 году у Бахрушенского музея появится новый корпус с лекторием, выставочными залами, сувенирным магазином и кафе. Центр площадью около четырех тысяч квадратных метров откроется на Татарской улице, дом № 20.
К 2023 году на территории Бахрушинского музея планируется открыть музейно-театральный квартал. В него войдут шесть зданий музея, а также садово-парковая зона для отдыха.
В рамках городской программы "Московская смена" для детей в Москве организуют летние досуговые площадки. Площадки будут рассчитаны на 12 тысяч 850 детей.
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