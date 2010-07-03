Дошкольников научат основам финансовой грамотности

Министерство просвещения направило в детские сады рекомендации по программам финансовой грамотности. Об этом сообщает его пресс-служба, передает Агентство "Москва".
"Минпросвещения России совместно с Центральным банком и Центром реализации государственной образовательной политики и информационных технологий разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию экономического воспитания детей в возрасте 5-7 лет. Данные рекомендации направлены во все регионы России", – сказано в сообщении ведомства.
В пресс-службе подчеркнули, что экономическое воспитание позволит развить у ребенка представление о финансовом мире. Занятия рекомендуется проводить в формате игр.
Уточняется, что в дошкольном возрасте финансовая грамотность нацелена на воспитание у ребенка бережливости, рационального поведения. В это время у него формируются стимулы к познанию на протяжении всей жизни. Рекомендации содержат перечень базовых понятий.
В январе этого года первый зампредседателя Центрального Банка России Сергей Швецов осудил русские сказки за то, что они, по его мнению, снижают финансовую культуру граждан. В этом он обвинил в первую очередь героев сказок про золотую рыбку и щуку.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.