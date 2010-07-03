Дошкольников научат основам финансовой грамотности

Фото: depositphotos/sharlotta.u

Министерство просвещения направило в детские сады рекомендации по программам финансовой грамотности. Об этом сообщает его пресс-служба, передает Агентство "Москва".

"Минпросвещения России совместно с Центральным банком и Центром реализации государственной образовательной политики и информационных технологий разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию экономического воспитания детей в возрасте 5-7 лет. Данные рекомендации направлены во все регионы России", – сказано в сообщении ведомства.

В пресс-службе подчеркнули, что экономическое воспитание позволит развить у ребенка представление о финансовом мире. Занятия рекомендуется проводить в формате игр.

Уточняется, что в дошкольном возрасте финансовая грамотность нацелена на воспитание у ребенка бережливости, рационального поведения. В это время у него формируются стимулы к познанию на протяжении всей жизни. Рекомендации содержат перечень базовых понятий.

В январе этого года первый зампредседателя Центрального Банка России Сергей Швецов осудил русские сказки за то, что они, по его мнению, снижают финансовую культуру граждан. В этом он обвинил в первую очередь героев сказок про золотую рыбку и щуку.