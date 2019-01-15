ЦБ обвинил русские сказки в повышении финансовой неграмотности россиян

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Первый заместитель председателя Центрального банка России (ЦБ) Сергей Швецов осудил русские сказки за то, что, по его мнению, они понижают финансовую культуру граждан. В этом он обвинил героев сказок про золотую рыбку и щуку, которые легко исполняют любые желания.

Швецов заявил, что эти сюжеты с детства формируют у людей веру в легкую наживу. Он призвал повышать финансовую культуру граждан. Зампред заявил об этом на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, передает Агентство "Москва".

"Даже в условиях определенной финансовой грамотности люди все равно будут делать неправильные вещи. Мы детям рассказываем про золотую рыбку, про щуку. Вот смотрите. Старший брат работает – он дурак. Средний брат работает – дурак. Младший сидит на печи, ловит щуку – у него все хорошо. Это с детства переходит с возрастом в плоскость отношений с финансовым рынком. Поэтому надо сказки менять, понимаете. Мы должны отказаться от этого бэкграунда – обучать детей халяве. Это очень важно", – считает первый зампред ЦБ.

Полгода назад ЦБ заявил, что основную опасность для пенсионной системы России представляет поколение миллениалов – рожденных в 1980-2000-е. Регулятор отметил, что они сегодня составляют большинство трудоспособного населения страны, но не думают о накоплениях, а предпочитают вкладывать деньги в получение новых впечатлений.