Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:32

ЦБ обвинил русские сказки в повышении финансовой неграмотности россиян

финансы экономика общество культура

16:32

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/ZaraMuzafarova

Первый заместитель председателя Центрального банка России (ЦБ) Сергей Швецов осудил русские сказки за то, что, по его мнению, они понижают финансовую культуру граждан. В этом он обвинил героев сказок про золотую рыбку и щуку, которые легко исполняют любые желания.

Швецов заявил, что эти сюжеты с детства формируют у людей веру в легкую наживу. Он призвал повышать финансовую культуру граждан. Зампред заявил об этом на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, передает Агентство "Москва".

"Даже в условиях определенной финансовой грамотности люди все равно будут делать неправильные вещи. Мы детям рассказываем про золотую рыбку, про щуку. Вот смотрите. Старший брат работает – он дурак. Средний брат работает – дурак. Младший сидит на печи, ловит щуку – у него все хорошо. Это с детства переходит с возрастом в плоскость отношений с финансовым рынком. Поэтому надо сказки менять, понимаете. Мы должны отказаться от этого бэкграунда – обучать детей халяве. Это очень важно", – считает первый зампред ЦБ.

Полгода назад ЦБ заявил, что основную опасность для пенсионной системы России представляет поколение миллениалов – рожденных в 1980-2000-е. Регулятор отметил, что они сегодня составляют большинство трудоспособного населения страны, но не думают о накоплениях, а предпочитают вкладывать деньги в получение новых впечатлений.

финансы экономика общество культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика