Роскачество выбрало лучшие мобильные приложения для детей

Роскачество провело исследование 16 самых популярных обучающих игр-программ для детей дошкольного возраста. Ведомство изучило приложения для гаджетов на операционных системах iOS и Android и протестировало их по 11 критериям, сообщает "Вечерняя Москва".
Оценивалось наличие рекламы, инструкции по использованию, информации о методике обучения, параметров родительского контроля, встроенных покупок, наличие разрешений для использования, запроса персональных данных, наличие вредоносного обеспечения, документации, безопасности передачи данных и хранения персональных данных пользователя.
Большинство исследованных приложений являются платными либо содержат какие-то встроенные покупки. Некачественных и небезопасных приложений выявлено не было.
"Роскачество рекомендует к использованию все проверенные мобильные приложения, улучшающие детские навыки чтения. Я считаю, ребенка нужно с детства приучать к тому, что техника создана служить человеку и помогать добывать знания, а не только занимать свободное время. Увлеките ребенка процессом обучения – посредством таких обучающих игр это сделать проще всего, тогда он и в будущем будет с интересом и любопытством подходить к учебе", – заявил заместитель руководителя ведомства Илья Лоевский.
Рейтинг приложений для iOS возглавили программы "Читания. Учимся читать!", "Буковки: учимся читать весело!", "Учимся читать, спасаем зверей!", "Читай сам по слогам" и "Учим буквы весело".
Для Android лучшими признаны "Буковки: учимся читать по слогам для детей 5–6 лет", "Учимся читать, спасаем зверей. Учим буквы, азбука", "Читай сам по слогам", "Буквы, слоги, чтение для детей" и "Учим буквы весело!".
Отмечается, что и те приложения, которые набрали меньше всего баллов, тоже полностью безопасны и рекомендованы к использованию.
Ранее сообщалось, что более 1,1 миллиона москвичей пользуются электронными услугами для детей и родителей.
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