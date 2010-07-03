Ученые рассказали о последствиях ядерной войны между Россией и США

Ученые назвали основные последствия возможной ядерной войны между Россией и Америкой. Об этом пишет Journal of Geophysical Research, ссылаясь на исследование американских ученых.
"Полномасштабная ядерная атака станет самоубийством для страны, которая решится ее провести", – уверены авторы исследования.
По версии ученых, столкновение стран погрузит Землю в десятилетнюю ядерную зиму. Ракетные взрывы вызовут массовые пожары, что повлечет за собой масштабные выбросы сажи в атмосферу. Солнечный свет будет ограничен, что приведет к падению средней температуры воздуха на 9 градусов.
Исследователи уверены, что ядерная война также способна привести к серьезным колебаниям температуры воды в Тихом океане, что окажет сильное влияние на климат.
Ранее ученые перечислили продукты, которые способны защитить человека от рака. Эксперимент для этого проводился в течение 23-х лет.
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