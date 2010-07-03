В Минобрнауки оценили приказ о контактах ученых с иностранцами

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Приказ о контроле контактов российских ученых с иностранными коллегами носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику. Об этом заявили в пресс-службе министерства науки и высшего образования, передает Агентство "Москва".

Документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, подходы и тенденции при взаимодействии с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями.

Данные рекомендации направлены для учета показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации национального проекта "Наука". Они не нацелены на контроль за организациями, которые подведомственны министерству.

Также в пресс-службе отметили, что специалисты и научные сотрудники из России при посещении ведомств и организаций за рубежом сталкиваются с некоторыми ограничениями.

В пресс-службе отметили, что научные сотрудники и специалисты из России при посещении ведомств и организаций за рубежом сталкиваются с определенными ограничениями.

Ранее стало известно, что министерство науки и высшего образования ужесточило правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями. По приказу, организации, подведомственные министерству, должны уведомлять его о встрече российских ученых с иностранными за пять дней.

