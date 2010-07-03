Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:05

В Минобрнауки оценили приказ о контактах ученых с иностранцами

наука

17:05

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Приказ о контроле контактов российских ученых с иностранными коллегами носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику. Об этом заявили в пресс-службе министерства науки и высшего образования, передает Агентство "Москва".

Документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, подходы и тенденции при взаимодействии с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями.

Данные рекомендации направлены для учета показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации национального проекта "Наука". Они не нацелены на контроль за организациями, которые подведомственны министерству.

Также в пресс-службе отметили, что специалисты и научные сотрудники из России при посещении ведомств и организаций за рубежом сталкиваются с некоторыми ограничениями.

В пресс-службе отметили, что научные сотрудники и специалисты из России при посещении ведомств и организаций за рубежом сталкиваются с определенными ограничениями.

Ранее стало известно, что министерство науки и высшего образования ужесточило правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями. По приказу, организации, подведомственные министерству, должны уведомлять его о встрече российских ученых с иностранными за пять дней.

Читайте также

наука

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика