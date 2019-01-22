МИД пояснил слова Лаврова о Курильских островах

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Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов пояснила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Наша официальная позиция", – заявила Захарова радиостанции "Говорит Москва",

комментируя выступление Лаврова на молодежном форуме "Территория смыслов". В ходе него министр отметил, что Россия готова выполнять обязательства СССР, в том числе по передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан, но после заключения мирного договора и "в качестве жеста доброй воли".

В МИД РФ подчеркнули, что главным препятствием к передаче островов является нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны. При этом в ведомстве не считают нынешнюю ситуацию тупиковой и готовы продолжать развитие российско-японских отношений во всех областях.

В то же время МИД раскритиковал "нечистоплотную интерпретацию" слов Сергей Лаврова в ряде СМИ. "Обращаем внимание на то, что любые спекуляции в духе "Лавров озвучил условия передачи островов Японии" недопустимы и являются дезинформацией", – сказано в заявлении ведомства.

Как подытожили в МИД, диалог с Токио по вопросу о Курильских островах возможен только после признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме.

СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.

22 января 2019 года состоялись переговоры Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. После них Абэ сообщил, что лидеры дали указание усилить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Путин же подчеркнул, что Россия заинтересована в подписании мирного договора с Японией и развитии экономического сотрудничества Москвы и Токио.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вопрос о мирном договоре с Японией будут решать при условии "соблюдения национальных интересов двух стран". Он не исключил, что переговоры займут много времени.