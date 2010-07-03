Условие для заключения мирного договора с Россией назвали в Токио

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Мирный договор с Россией будет ратифицирован, если в нем учтут требования обеих стран. Такое заявление сделал японский министр иностранных дел Таро Коно, передает телеканал NHK.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что если парламенты двух государств не примут договор, то нужно проводить новые переговоры.

Коно добавил, что намерен "по возможности скорее продвигать переговоры".

В минувшую пятницу в Москве состоялись переговоры между Коно и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они договорились о проведении в Японии встречи в формате "2+2" между главами внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, а также о придании конкретики совместной экономической деятельности на южных Курилах.

При этом у них не вышло достичь прогресса по вопросу о заключении мирного договора.

Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию. Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы.

