В РАН усомнились в способности Абэ решить вопрос Южных Курил

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Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов объяснил откат в переговорах по Южным Курилам.

Он напомнил, что у Японии еще в конце прошлого – начале этого года были надежды на решающую роль визита Владимира Путина в страну. Там полагали, что визит поможет разобраться с территориальной проблемой и подписанием мирного договора. Эксперт считает, что эти ожидания оказались завышенными.

"С японской стороны был сделан ряд заявлений, которые в России расценили как искажающие ситуацию и нагнетающие обстановку. В январе состоялся визит Абэ в Москву, который ничего не дал. В России сделали жесткие заявления, что первым шагом для решения проблемы должно стать признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, в том числе законности владения Россией Южными Курилами. Токио, конечно, на это не пойдет", – цитирует его ИА "НСН".

Это охладило японские надежды на подписание рамочного соглашения, пояснил Кистанов. "Третий срок Синдзо Абэ на посту премьер-министра истекает в 2021 году. Вряд ли он успеет до этого сделать что-то реальное в этом плане", – заключил он.

Рамочное соглашение по мирному договору между Японией и Россией не будет подписано в июне на саммите G20 в Осаке, как ранее планировали в Токио. По информации СМИ, японские власти отказались от этой идеи. Решение вопроса о территориальной принадлежности Южных Курил также откладывается.

В ноябре 2018 года в Сингапуре Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года. Она предусматривает передачу Токио острова Шикотан и группы островов Хабомаи после подписания договора.

В январе состоялись переговоры Путина и Абэ, продлившиеся более трех часов. После них премьер Японии сообщил, что лидеры дали указание усилить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что не видит условий для заключения мирного договора, который будет приемлемым и для Москвы, и для Токио. Но он выразил готовность продолжить кропотливую работу по созданию подходящих обеим странам условий.