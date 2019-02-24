Лавров указал на отсутствие условий для мирного договора Москвы и Токио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не видит условий для заключения мирного договора, который будет приемлемым и для Москвы, и для Токио. Такое заявление он сделал в эфире китайского и вьетнамского телевидения, передает ТАСС.
Глава внешнеполитического ведомства выразил готовность продолжить кропотливую работу по созданию подходящих обеим странам условий.
Он добавил, что сейчас РФ не ведет с Японией переговоры о заключении мирного договора на условиях Страны восходящего солнца и выступает против неких искусственных сроков. Кроме того, Лавров подчеркнул, что заключение соглашения для Токио означает необходимость полного признания результатов Второй мировой войны.
"Странно, что наши японские коллеги не хотят соглашаться с итогами Второй мировой войны в том виде, в каком они закреплены в уставе ООН. Там сказано, что все, что сделали державы-победительницы, не обсуждается", – напомнил дипломат.
Со времен окончания войны Япония претендует на четыре Южно-Курильских острова, ссылаясь на документы, заключенные в середине 19 века. Россия же считает эти территории своими. Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ назвал продвижение переговоров с Россией приоритетом для правительства его страны.
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