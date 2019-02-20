Абэ заявил о приоритете переговоров с Россией

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал продвижение переговоров с Россией приоритетом для японского правительства, передает РИА Новости.

На слушаниях в парламенте депутат упрекнул министра в том, что последние высказывания российских политиков наводят на мысли, что Япония может отступить от своей позиции в отношении "северных территорий". В ответ Абэ заявил, что "юридически позиция не изменилась". При этом он не стал использовать устойчивые для выражения этой позиции термины "исконная территория Японии" и "незаконно оккупированные Россией".

По его словам, успех переговоров зависит от того, насколько удастся провести их в тихой обстановке. Абэ добавил, что благодаря переговорам с Владимиром Путиным и его визиту в Японию удалось открыть авиа-посещение островов их бывшими жителями.

В последнее время Абэ и министра иностранных дел Таро Коно обвиняют в том, что они сдают позиции Японии в переговорах с Россией.

СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не подписан.

22 января состоялись переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ. Они длились более трех часов. После них премьер Японии сообщил, что лидеры дали указание усилить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Путин же подчеркнул, что Россия заинтересована в подписании мирного договора с Японией и развитии экономического сотрудничества Москвы и Токио. Главам МИД двух стран поручили провести новые переговоры по мирному договору в феврале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вопрос о мирном договоре с Японией будут решать при условии "соблюдения национальных интересов двух стран". Он не исключил, что переговоры займут много времени.