Песков рассказал, что мешает заключить мирный договор с Японией

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Поддержка Японией антироссийских санкций препятствует заключению мирного договора между странами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 января в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Песков напомнил, что власти Японии поддерживают санкционный режим. По его словам, "это один из вопросов и одна из ситуаций, которые мешает, очень сильно мешает подписанию мирного договора".

"У нас основная задача не что-то отдать или что-то получить, а подписать мирный договор", − пояснил официальный представитель Кремля. Москва стремится "завершить Вторую мировую войну, подписать мирный договор с очень важным партнером на Дальнем Востоке", добавил Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил "очень мощный рывок" в российско-японских отношениях. Он выразил надежду, что эта позитивная тенденция поможет "выйти на подписание мирного договора".

Ранее Песков заверил, что вопрос о мирном договоре с Японией будут решать при условии "соблюдения национальных интересов двух стран".

14 января глава МИД РФ Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно встретились в Москве для обсуждения мирного договора. Как отметил глава российского МИД, Москва не собирается отказываться от суверенитета над южной частью Курил. Представители Японии, в свою очередь, ограничились заявлениями, что работа продолжается.

22 января состоялись переговоры Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ. Они длились более трех часов. После них премьер Японии сообщил, что лидеры дали указание усилить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Владимир Путин же подчеркнул, что Россия заинтересована в подписании мирного договора с Японией и развитии экономического сотрудничества Москвы и Токио. Главам МИД двух стран поручили провести новые переговоры по мирному договору в феврале.