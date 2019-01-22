Путин подчеркнул пользу регулярных встреч с Абэ

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Владимир Путин на переговорах с Синдзо Абэ отметил важность регулярных встреч лидеров двух стран на высшем уровне.

"Очень приятно, что наши встречи стали регулярными, что позволяет нам обсуждать вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, с ситуацией в регионе. Хочу поблагодарить тебя за то, что ты принял предложение и по дороге на международное мероприятие в Швейцарии завернул к нам, в Москву", – приводятся слова президента на сайте Кремля.

Премьер-министр Японии, в свою очередь, отметил, что прошлый год стал поворотным для отношений двух стран. "Я рассчитываю на откровенный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и международным проблемам в целях развития двусторонних отношений в широких областях", – заявил Абэ.

На предстоящей встрече глав государств 22 января, как ожидается, будут рассмотрен вопрос о Курильских островах. В ноябре 2018 года Россия и Япония пообещали ускорить заключение мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вопрос о мирном договоре с Японией будут решать при условии "соблюдения национальных интересов двух стран". Он не исключил, что переговоры займут много времени. По заявлениям в японской прессе, Абэ подпишет договор, если Японии гарантируют передачу островов Шикотан и Хабомаи.

В разговоре с порталом Москва 24 завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов заявил, что мирного договора будет стоять в центре повестки дня переговоров двух лидеров. По мнению эксперта, разговор будет идти за закрытыми дверями и результат встречи "вряд ли будет сразу доведен до общественности". Отмечается, что выполнение Россией договора с Японией приведет к качественному улучшению отношений между странами.

Днем 22 января в Москве у посольства Японии прошла несанкционированная акция против возможной передачи Курильских островов. Подобные мероприятия прошли и в других городах.