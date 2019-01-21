Чего ждать от переговоров между Россией и Японией по островам

22 января в Москве состоится встреча российского президента Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ, на которой лидеры планируют обсудить в том числе вопросы, связанные с заключением мирного договора между странами. В японских СМИ уже появилась информация о том, что со своей стороны Абэ, вероятно, предложит закрепление возможности де-факто передачи Японии Курильских островов – Шикотана и Хабомаи. Портал Москва 24 выяснял, чего можно ждать от предстоящих переговоров.

Фото: Фотохроника ТАСС/Малышев Николай

Из истории вопроса

После Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР. Однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи начали оспаривать японцы, посчитавшие, что советские власти не имели на это юридических оснований. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. В СССР рассчитывали на то, что декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Южные Курилы – условное обозначение южной группы островов Курильского архипелага. Они включают в себя цепь островов Большой Курильской гряды – от Урупа на севере до острова Кунашир на юге. Их общая площадь составляет пять тысяч квадратных километров. Все острова Южных Курил входят в состав Сахалинской области России. Всего на Курильских островах проживает чуть более 20 тысяч человек.

Южные Курилы – условное обозначение южной группы островов Курильского архипелага. Они включают в себя цепь островов Большой Курильской гряды – от Урупа на севере до острова Кунашир на юге. Их общая площадь составляет пять тысяч квадратных километров. Все острова Южных Курил входят в состав Сахалинской области России. Всего на Курильских островах проживает чуть более 20 тысяч человек.

После развала Советского Союза Россия как государство-продолжатель СССР обозначила свою позицию о том, что признает Декларацию 1956 года как существующую и готова вести территориальные переговоры с Японией на её базе. С этого момента и вплоть до настоящего времени с обеих сторон звучали самые разные заявления и предложения. Очередной раунд обсуждения вопроса принадлежности Южных Курил начался в прошлом году. В ноябре 2018 года состоялась встреча премьер-министра Японии и российского президента, где они договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. По словам Абэ, именно в 2019 году произойдет "поворотный момент" в истории территориальных разногласий между странами.

Премьер-министр Японии также заявил о том, что уже приступил к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора с Россией. Он отметил, что договор будет подписан при получении гарантии передачи Японии части южных Курильских островов. По сообщению японских журналистов, план предполагает закрепление возможности передачи Шикотана и Хабомаи Японии де-факто. В Токио отмечают, что передача двух других островов Курильской гряды – Итурупа и Кунашира – сейчас нереальна.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 января заявил, что Токио не предлагал Москве передать Японии два острова из Курильской гряды при обсуждении мирного договора.

Фото: Фотохроника ТАСС/Малышев Николай

Переговоры за закрытыми дверями

По словам завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрия Стрельцова, тема мирного договора будет стоять в центре повестки дня переговоров двух лидеров.

"Конечно, главный вопрос – о пограничном размежевании. Стороны подтвердили свою приверженность к декларации 1956 года, по которой Россия как правопреемник Советского Союза берет на себя обязательства о передаче двух островов Японии, но детали, касающиеся реализации этого положения, пока еще не ясны, нет никакой конкретики, и могут быть разные интерпретации условий выполнения этой статьи", – пояснил профессор МГИМО.

Стрельцов отметил, что переговоры будут идти за закрытыми дверями и результат встречи "вряд ли будет сразу доведен до общественности".

"Скорее всего, стороны даже при наличии расхождений заинтересованы в том, чтобы показать продвижение вперед и какой-то прогресс на пути решения вопроса, но в заключительных документах, мне кажется, не будет отражено сложных и противоречивых моментов", – подчеркнул эксперт.

Профессор МГИМО добавил, что в передаче островов есть плюсы как для Японии, так и для России. "Например, Япония не считает Курильские острова Россией, с точки зрения японцев, это будет возвращение исходных территорий страны, и это вопрос национального престижа и восстановления исторической справедливости. С точки зрения России, приверженность декларации 1956 года – это следование нормам международного права и выполнения правовых международных обязательств по договору, заключенному Советским Союзом, и подтверждение того, что Россия является правопреемником СССР и готова выполнять те обязательства, которые взял на себя Советский Союз", – отметил Стрельцов.

Кроме того, по его мнению, выполнение Россией договора с Японией приведет к качественному улучшению отношений между странами. "Второе – это установление с Японией добрососедства, дружбы и устранение очага напряженности на наших дальневосточных границах. Хорошие отношения с Японией также нам нужны для выстраивания более сбалансированной дипломатии в Азии и в целом со всем миром", – заключил собеседник портала Москва 24.