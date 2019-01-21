Чего ждать от переговоров между Россией и Японией по островам

22 января в Москве состоится встреча российского президента Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ, на которой лидеры планируют обсудить в том числе вопросы, связанные с заключением мирного договора между странами. В японских СМИ уже появилась информация о том, что со своей стороны Абэ, вероятно, предложит закрепление возможности де-факто передачи Японии Курильских островов – Шикотана и Хабомаи. Портал Москва 24 выяснял, чего можно ждать от предстоящих переговоров.
Из истории вопроса
После Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР. Однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи начали оспаривать японцы, посчитавшие, что советские власти не имели на это юридических оснований. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. В СССР рассчитывали на то, что декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
После развала Советского Союза Россия как государство-продолжатель СССР обозначила свою позицию о том, что признает Декларацию 1956 года как существующую и готова вести территориальные переговоры с Японией на её базе. С этого момента и вплоть до настоящего времени с обеих сторон звучали самые разные заявления и предложения. Очередной раунд обсуждения вопроса принадлежности Южных Курил начался в прошлом году. В ноябре 2018 года состоялась встреча премьер-министра Японии и российского президента, где они договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. По словам Абэ, именно в 2019 году произойдет "поворотный момент" в истории территориальных разногласий между странами.
Премьер-министр Японии также заявил о том, что уже приступил к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора с Россией. Он отметил, что договор будет подписан при получении гарантии передачи Японии части южных Курильских островов. По сообщению японских журналистов, план предполагает закрепление возможности передачи Шикотана и Хабомаи Японии де-факто. В Токио отмечают, что передача двух других островов Курильской гряды – Итурупа и Кунашира – сейчас нереальна.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 января заявил, что Токио не предлагал Москве передать Японии два острова из Курильской гряды при обсуждении мирного договора.
Переговоры за закрытыми дверями
По словам завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрия Стрельцова, тема мирного договора будет стоять в центре повестки дня переговоров двух лидеров.
"Конечно, главный вопрос – о пограничном размежевании. Стороны подтвердили свою приверженность к декларации 1956 года, по которой Россия как правопреемник Советского Союза берет на себя обязательства о передаче двух островов Японии, но детали, касающиеся реализации этого положения, пока еще не ясны, нет никакой конкретики, и могут быть разные интерпретации условий выполнения этой статьи", – пояснил профессор МГИМО.
Стрельцов отметил, что переговоры будут идти за закрытыми дверями и результат встречи "вряд ли будет сразу доведен до общественности".
"Скорее всего, стороны даже при наличии расхождений заинтересованы в том, чтобы показать продвижение вперед и какой-то прогресс на пути решения вопроса, но в заключительных документах, мне кажется, не будет отражено сложных и противоречивых моментов", – подчеркнул эксперт.
Профессор МГИМО добавил, что в передаче островов есть плюсы как для Японии, так и для России. "Например, Япония не считает Курильские острова Россией, с точки зрения японцев, это будет возвращение исходных территорий страны, и это вопрос национального престижа и восстановления исторической справедливости. С точки зрения России, приверженность декларации 1956 года – это следование нормам международного права и выполнения правовых международных обязательств по договору, заключенному Советским Союзом, и подтверждение того, что Россия является правопреемником СССР и готова выполнять те обязательства, которые взял на себя Советский Союз", – отметил Стрельцов.
Кроме того, по его мнению, выполнение Россией договора с Японией приведет к качественному улучшению отношений между странами. "Второе – это установление с Японией добрососедства, дружбы и устранение очага напряженности на наших дальневосточных границах. Хорошие отношения с Японией также нам нужны для выстраивания более сбалансированной дипломатии в Азии и в целом со всем миром", – заключил собеседник портала Москва 24.