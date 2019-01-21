Песков отреагировал на данные о согласии Японии на часть Курил

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Токио не предлагал Москве передать Японии два из Курильских островов при обсуждении мирного договора. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые заявления на этот счет – это не условия, касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся запросных позиций, пожеланий или рассуждений вслух, не более того", – цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретаря президента также спросили, как отреагирует Владимир Путин, если японская сторона все-таки озвучит подобное предложение. В ответ официальный представитель Кремля назвал "какие-то эвентуальные рассуждения" на эту тему неуместными, так как они "не способствуют успеху переговоров". По словам Пескова, вопрос о мирном договоре будут решать при условии "соблюдения национальных интересов двух стран, от своих национальных интересов никто отступать не собирается".

Как отметил пресс-секретарь президента, переговоры могут занять много времени, но "делать это сиюминутно просто невозможно". Сейчас обсуждение находится на начальной стадии, уточнил Песков.

Встреча Путина и японского премьера Синдзо Абэ намечена на 22 января. Ранее лидеры договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Абэ отметил, что рассчитывает на откровенные переговоры с Путиным и постарается продвинуть переговоры по мирному договору "насколько это возможно".

Японские СМИ писали, что Абэ подпишет договор, если Японии гарантируют передачу части южных Курильских островов: Шикотана и Хабомаи. В Токио отмечают, что передача двух других островов Курильской гряды – Итурупа и Кунашира – пока нереальна. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что вопрос российского суверенитета над Курилами не обсуждается.