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15:57

Вопрос российского суверенитета над Курилами не обсуждается – Лавров

власть

15:57

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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Вопрос принадлежности Курильских островов не обсуждается. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров после первых российско-японских переговоров о заключении мирного договора.

"Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются. Это территория Российской Федерации", – цитирует ТАСС министра.

В понедельник, 14 января, проходит первый раунд переговоров Лаврова с министром иностранных дел Японии. Токио претендует на четыре южных острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. РФ считает их своими по итогам Второй мировой войны, а Япония ссылается на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Российский министр отметил, что "в последние годы российско-японские отношения набрали неплохой темп и развиваются по целому ряду направлений".

"Не без сложностей, связанных с внешними факторами, но все-таки развивается и торгово-экономическое сотрудничество, в том числе на основе российского приоритетного инвестиционного списка и плана сотрудничества господина Абэ по восьми направлениям", – сказал Лавров, обращение опубликовано на сайте МИД.

14 ноября Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам встречи в Сингапуре договорились активизировать переговоры. В Госдуме при этом разработали законопроект о запрете передачи Курильских островов Японии.

власть

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