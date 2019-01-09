Россия наложила вето на передачу Курил Японии

В Госдуме разработали законопроект о запрете передачи Курильских островов Японии. Автор инициативы – член фракции ЛДПР Сергей Иванов. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Отмечается, что острова на Дальнем Востоке принадлежат России по итогам Второй мировой войны. Право владения предусмотрено мирным договором, заключенным с Японией в 1951 году. "Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Закон является ответной мерой на принятие парламентом Японии поправок к закону "Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий".
Ранее стало известно, что власти Японии могут предложить России отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами. До этого правительство Японии считало, что Южные Курилы со времен Второй мировой войны находятся "в оккупации" и Токио вправе требовать от Москвы соответствующую "компенсацию". Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в этом году произойдет "поворотный момент" в истории территориальных разногласий между странами.
14 января глава МИД Японии Таро Коно приедет в Москву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе переговоров стороны обсудят двусторонние отношения и проблему мирного договора. Кроме того, не исключается, что премьер-министр Японии может приехать в Россию 21 января.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.