Россия наложила вето на передачу Курил Японии

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В Госдуме разработали законопроект о запрете передачи Курильских островов Японии. Автор инициативы – член фракции ЛДПР Сергей Иванов. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Отмечается, что острова на Дальнем Востоке принадлежат России по итогам Второй мировой войны. Право владения предусмотрено мирным договором, заключенным с Японией в 1951 году. "Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Закон является ответной мерой на принятие парламентом Японии поправок к закону "Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий".

Ранее стало известно, что власти Японии могут предложить России отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами. До этого правительство Японии считало, что Южные Курилы со времен Второй мировой войны находятся "в оккупации" и Токио вправе требовать от Москвы соответствующую "компенсацию". Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в этом году произойдет "поворотный момент" в истории территориальных разногласий между странами.

14 января глава МИД Японии Таро Коно приедет в Москву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе переговоров стороны обсудят двусторонние отношения и проблему мирного договора. Кроме того, не исключается, что премьер-министр Японии может приехать в Россию 21 января.

14 ноября Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам встречи в Сингапуре договорились активизировать переговоры.