МИД РФ вызвал посла Японии из-за заявлений Токио по Курилам

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Посла Японии Тоехису Кодзуки вызвали в министерство иностранных дел РФ на встречу с замглавы российского внешнеполитического ведомства Игорем Моргуловым после заявлений Токио о Курилах. Об этом сообщается на сайте МИД.

Как пояснили в министерстве, японского посла вызвали из-за заявлений Токио по вопросу о переходе ряда Курильских островов к Японии и об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии за "послевоенную оккупацию островов".

Как отметили в МИД РФ, подобные высказывания японского стороны не соответствуют договоренностям лидеров обеих стран. Недавние заявления Токио в ведомстве назвали "попыткой искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора", чтобы "навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования".

По словам Моргулова, заключить мирный договор можно будет только, если Япония полностью признает итоги Второй мировой войны и суверенитет России над южными Курилами.

Накануне СМИ сообщили, что Япония хочет предложить России отказаться от взаимных компенсаций по Курилам. Такое предложение может быть озвучено в ходе следующего раунда переговоров между двумя странами.

По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который поклялся поставить точку в переговорах с Россией по Курилам, в этом году произойдет "поворотный момент" в истории территориальных разногласий Москвы и Токио.