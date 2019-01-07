Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по Курилам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поклялся приложить все силы, чтобы завершить переговоры с Россией о заключении мирного договора, сообщает РИА Новости.
Свое обещание он дал на могиле отца в городе Нагато префектуры Ямагути. По словам Абэ, вопрос Курил должен решаться с учетом мнения местных жителей, и он ежедневно будет прилагать усилия и исполнять свой служебный долг.
"Я поклялся сделать все, чтобы продвинуться и поставить точку в этом вопросе", – сказал премьер. Он отметил, что в 2019 году произойдет "поворотный момент" в истории территориальных разногласий между странами.
Отец Абэ Синтаро также работал над улучшением отношений между Москвой и Токио. Он возглавлял МИД страны с 1982 по 1986 год.
Ранее премьер-министр Японии заявил, что заключение мирного договора с Россией принесет пользу США. По словам Абэ, японо-американский альянс представляет собой "основу дипломатии и безопасности Японии".
Также он отметил, что территориальная проблема не может быть решена, пока проживающие на Курилах россияне не согласятся с переходом принадлежности островов.
14 января глава МИД Японии Таро Коно приедет в Москву на встречу с главой министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе переговоров стороны обсудят двусторонние отношения и проблему мирного договора.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что премьер-министр Японии может приехать в Россию 21 января 2019 года. В свою очередь Абэ предложил Владимиру Путину посетить чемпионат мира по дзюдо, который пройдет с 25 августа по 1 сентября 2019 года.
14 ноября Путин и Абэ решили активизировать переговоры по мирному договору между РФ и Японией на основе декларации 1956 года. Этот советско-японский документ предусматривает возможность передачи Японии ряда островов Курильской гряды, но на определенных условиях.
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