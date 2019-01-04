Япония и Россия обсудят мирный договор 14 января

Глава МИД Японии Таро Коно приедет в Москву с официальным визитом 14 января. Об этом сообщили представители японского внешнеполитического ведомства.
"Глава МИД Коно совершит визит в Россию с 12 по 16 января. 14 января он проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе нее стороны обсудят двусторонние отношения, в первую очередь проблему мирного договора", – говорится в сообщении, передает ТАСС.
В конце декабря на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в урегулировании отношений с Японией, а также надеется, что будет заключен мирный договор. Российский лидер отметил, что Москва и Токио договорились об открытии японского рынка, для осуществления поставок российского мяса птицы.
Однако Москва, по словам Путина, обеспокоена размещением систем ПРО США на японской территории.
Ранее сообщалось, что Абэ намерен добиться прогресса в решении вопроса мирного договора с РФ. Также в СМИ появлялась информация, что Путин может нанести визит в Японию в июне 2019 года, когда в городе Осака пройдет саммит G20.
14 ноября Путин и Абэ решили активизировать переговоры по мирному договору между РФ и Японией на основе декларации 1956 года. Этот советско-японский документ предусматривает возможность передачи Японии ряда островов Курильской гряды, но на определенных условиях.
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