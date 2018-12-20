Россия заинтересована в урегулировании отношений с Японией, а также надеется, что будет заключен мирный договор, заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
Российский лидер отметил, что Москва и Токио договорились об открытии японского рынка, для осуществления поставок российского мяса птицы.
Однако Москва, по словам Путина, обеспокоена размещением систем ПРО США на японской территории.
Он отметил, что российские власти не понимают уровня японского суверенитета и расширения контингента США несмотря на протесты местных жителей. Москве, как подчеркнул глава российского государства, очень важны вопросы безопасности.
"Вопросы безопасности крайне важны, в том числе при заключении мирного договора с Японией", – сказал президент РФ.
Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
Путин сообщил о заинтересованности РФ в мирном договоре с Японией
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