Япония назвала мирный договор с Россией плюсом для США

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора с Россией принесет пользу США.

"Оно положительно скажется на региональной стабильности. Я считаю, что это станет плюсом и для США", — приводит ТАСС слова премьера, сказанные в эфире телеканала NHK.

По словам Абэ, японо-американский альянс представляет собой "основу дипломатии и безопасности Японии".

Также он отметил, что территориальная проблема не может быть решена, пока проживающие на Курилах россияне не согласятся с переходом принадлежности островов.

14 января глава МИД Японии Таро Коно приедет в Москву на встречу с главой министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе переговоров стороны обсудят двусторонние отношения и проблему мирного договора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что премьер-министр Японии может приехать в Россию 21 января 2019 года.

В свою очередь Абэ предложил Владимиру Путину посетить чемпионат мира по дзюдо, который пройдет с 25 августа по 1 сентября 2019 года.

Также сообщалось, что Путин может нанести визит в Японию в июне 2019 года, когда в городе Осака пройдет саммит G20.

14 ноября Путин и Абэ решили активизировать переговоры по мирному договору между РФ и Японией на основе декларации 1956 года.

Этот советско-японский документ предусматривает возможность передачи Японии ряда островов Курильской гряды, но на определенных условиях.