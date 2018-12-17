Песков не исключил визита Абэ в Россию в начале 2019 года

Фото: АР/Eugene Hoshiko

Дмитрий Песков не исключил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ может приехать в Россию 21 января 2019 года.

"Такая дата действительно фигурирует среди остальных. Вместе с тем пока работа по окончательному согласованию не завершена, мы продолжаем готовиться к этому визиту", – сказал он, передает ТАСС.

Песков добавил, что как только стороны согласуют точную дату встречи, пресс-служба Кремля обязательно сообщит эту информацию СМИ.

Ранее сообщалось, что Абэ намерен добиться прогресса в решении вопроса мирного договора с РФ. Также в СМИ появлялась информация, что Путин может нанести визит в Японию в июне 2019 года, когда в городе Осака пройдет саммит G20.

14 ноября Путин и Абэ решили активизировать переговоры по мирному договору между РФ и Японией на основе декларации 1956 года. Этот советско-японский документ предусматривает возможность передачи Японии ряда островов Курильской гряды, но на определенных условиях.