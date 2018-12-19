Япония заявила протест РФ из-за строительства жилья для военных на Курилах

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Япония заявила протест России по дипломатическим каналам из-за строительства общежитий для военных на курильских островах, сообщает РИА Новости.

Речь идет об островах Кунашир и Итуруп, которые Токио считает своей территорией. Как отмечает японская сторона, это приведет к усилению военного присутствия России на северных территориях, что идет вразрез с позицией Токио.

На Итурупе и Кунашире построили четыре общежития, в которые уже до конца года въедут 188 семей военнослужащих-контрактников Восточного военного округа. Два таких же общежития заселили в прошлом году, еще три построят в следующем. Также на обоих островах возвели современные отапливаемые хранилища для вооружения и военной техники. Еще одно готовится к вводу в эксплуатацию на Кунашире.

14 ноября Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам встречи в Сингапуре договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года.

Совместный советско-японский документ предполагает возможность передачи Токио нескольких островов Курильской гряды на определенных условиях.

СССР и Япония не заключили мирный договор после Второй мировой войны, поскольку Токио оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, сейчас входящих в состав России.