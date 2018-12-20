В Японии рассекретили материалы переговоров с США по Курилам

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Министерство иностранных дел Японии рассекретило материалы по переговорам о Курильских островах с США, которые состоялись в 1960 году, передает РИА Новости.

Согласно документам, тогдашний премьер-министр Нобусукэ Киси перед встречей с американским лидером Дуайтом Эйзенхауэром готовил к обсуждению вопрос о возможности согласия Японии на получение от СССР только двух островов Южных Курил – Шикотан и Хабомаи, "плюс альфа" – некое добавочное условие.

Как отмечается, в качестве аргументов приводится требование японских рыбаков согласиться на возврат группы островов Хабомаи и Шикотана при условии, что СССР признает некие потенциальные возможности в связи с Кунаширом и Итурупом "или при условии обеспечения гарантий безопасного промысла в этом районе".

14 ноября Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам встречи в Сингапуре договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года.

Совместный советско-японский документ предполагает возможность передачи Токио нескольких островов Курильской гряды на определенных условиях.

СССР и Япония не заключили мирный договор после Второй мировой войны, поскольку Токио оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, сейчас входящих в состав России.