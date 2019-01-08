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05:44

Япония предложит РФ отказаться от взаимных компенсаций по Курилам – СМИ

за рубежом политика

05:44

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Фото: depositphotos/ruskpp

Власти Японии могут предложить России отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Yomiuri.

Ожидается, что документ может быть подписан одновременно с мирным договором между двумя странами. Дополнительное соглашение должно окончательно урегулировать послевоенные процессы и укрепить двусторонние отношения.

До этого правительство Японии считало, что Южные Курилы со времен Второй мировой войны находятся "в оккупации" и Токио вправе требовать от Москвы соответствующую "компенсацию".

В настоящий момент Япония склоняется к тому, что подобные претензии могут осложнить переговоры по заключению мирного договора.

По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в этом году произойдет "поворотный момент" в истории территориальных разногласий между странами.

Абэ поклялся приложить все силы, чтобы поставить точку в переговорах с Россией по Курилам. Свое обещание он дал на могиле отца. Отец Абэ Синтаро также работал над улучшением отношений между Москвой и Токио. Он возглавлял МИД страны с 1982 по 1986 год.

Ранее премьер-министр Японии заявил, что мирный договор с РФ принесет пользу США. По словам Абэ, японо-американский альянс представляет собой "основу дипломатии и безопасности Японии".

за рубежом политика

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