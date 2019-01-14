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12:35

Лавров рассказал, как вести работу над мирным договором с Токио

власть

12:35

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что работа над мирным договором с Японией должна вестись без нагнетания противоречивой односторонней риторики в публичном пространстве.

"Работа над мирным договором должна вестись профессионально, без попыток искажать договоренности, которые достигаются на конкретном этапе, без нагнетания противоречивой односторонней риторики в публичном пространстве", – заявил Лавров на встрече с японским коллегой Таро Коно, передает РИА Новости.

Заявление прозвучало вскоре после появления в японских СМИ информации о том, что правительство страны планирует отказаться от компенсации за Курильские острова. Перед этим премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что перед передачей Курил необходимо заручиться согласием живущих на островах россиян. После этих высказываний МИД РФ вызвал посла Японии в России Тоехиса Кодзуки и обвинил Токио в "искусственном нагнетании атмосферы вокруг проблемы мирного договора".

Депутат ЛДПР Сергей Иванов внес с Госдуму законопроект, запрещающий передачу Курильских островов Японии.

В середине ноября Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору.

власть

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