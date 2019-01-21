Абэ рассчитывает на откровенные переговоры с Путиным

Синдзо Абэ планирует поговорить с Владимиром Путиным "по душам". По его мнению, это поможет добиться прогресса по вопросу мирного договора.
"Я хотел бы основательно поговорить с президентом Путиным по душам и, насколько это возможно, продвинуть переговоры по мирному договору", – цитирует ТАСС премьер-министра Японии, который 21 января вылетает в Москву из токийского аэропорта Ханэда.
Ранее сообщалось, что Абэ уже приступил к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора с Россией. Он отметил, что договор будет подписан при получении гарантии передачи Японии части южных Курильских островов. По сообщению японских журналистов, план предполагает закрепление возможности передачи Шикотана и Хабомаи Японии де-факто. В Токио отмечают, что передача двух других островов Курильской гряды – Итурупа и Кунашира – сейчас нереальна.
Встреча Абэ и Путина запланирована на 22 января. Это третья встреча с ноября 2018 года, когда премьер-министр Японии и российский лидер договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. По словам премьер-министра Японии, в этом году произойдет "поворотный момент" в истории территориальных разногласий между странами.
В Госдуме между тем разработали законопроект о запрете передачи Курильских островов Японии. Отмечается, что острова на Дальнем Востоке принадлежат России по итогам Второй мировой войны. Право владения предусмотрено мирным договором, заключенным с Японией в 1951 году.
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