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07:27

Премьер-министр Японии хочет снова посетить Россию весной

политика

07:27

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует организовать еще один визит в Россию весной этого года по вопросу мирного договора с Владимиром Путиным, передает "Интерфакс".

Работу по координации визита премьер-министр проведет в ходе предстоящей встречи с президентом России 22 января в Москве. Это третья встреча с ноября 2018 года, когда премьер-министр Японии и российский лидер договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.

Администрация Абэ желает достигнуть общего соглашения по мирному договору с Россией во время визита Путина в Осаку для участия в саммите "Большой двадцатки" в июне. До этого времени министры иностранных дел Японии и России должны встретиться в Германии в феврале.

Заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ о претензиях на Южные Курилы осложнят переговоры с Владимиром Путиным, отметил помощник президента Юрий Ушаков. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что вопрос российского суверенитета над Курилами не обсуждается.

Япония претендует на четыре острова на Южных Курилах: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Она ссылается на Трактат о торговле и границах 1855 года. В Москве утверждают, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Японские СМИ сообщали, что мирный договор между Россией и Японией может быть подписан при условии, если Москва предоставит Токио гарантии передачи Шикотана и необитаемого архипелага Хабомаи. Передачу островов Кунашир и Итуруп считают маловероятной, так что этот вопрос заведет в тупик переговоры с Россией.

политика

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