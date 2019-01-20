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14:10

Сергей Собянин и Дмитрий Медведев поздравили Владимира Дашкевича с днем рождения

мэр Москвы Сергей Собянин власть культура

14:10

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Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Сергей Собянин и Дмитрий Медведев поздравили с 85-летием советского и российского композитора, заслуженного деятеля искусств России, Владимира Дашкевича.

"Выдающийся композитор, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Созданные Вами замечательные мюзиклы, оперы, симфонии и другие произведения снискали Вам искреннюю любовь многомиллионной аудитории", – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В поздравительной телеграмме Дмитрия Медведева говорится, что без музыки Дашкевича невозможно представить многие картины, ставшие настоящей классикой отечественного кино. "Музыка, которую Вы пишете, всегда звучит современно, среди Ваших поклонников – люди всех возрастов. А для коллег Вы остаетесь примером огромной энергии и работоспособности", – также написал премьер.

Владимир Дашкевич родился в Москве 20 января 1934 года. Написал музыку к более чем 30 спектаклям и к около 90 фильмам, среди которых "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Собачье сердце", "Зимняя вишня" и другие.

мэр Москвы Сергей Собянин власть культура

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