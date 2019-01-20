Премьер Японии готов на мирный договор с Россией при определенных условиях

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что сейчас уже приступил к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора с Россией. Он отметил, что договор будет подписан при получении гарантии передачи Японии части южных Курильских островов.

В частности, предлагается отдать японской стороне остров Шикотан и группу мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

По сообщению японских журналистов, план предполагает закрепление возможности передачи Шикотана и Хабомаи Японии де-факто. В администрации японского премьер-министра отметили при этом, что передача двух других островов Курильской гряды – Итурупа и Кунашира – сейчас нереальна.

20 января в Москве прошел митинг против передачи Курильских островов Японии. До этого в мэрию Москвы поступило четыре заявки на проведение соответствующих митингов. Две из них были одобрены.

Во вторник, 22 января, пройдут переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что вопрос российского суверенитета над Курилами не обсуждается.

Япония претендует на четыре южных острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Россия считает эти острова своей территорией по итогам Второй мировой войны.