Митинг против передачи Японии Курильских островов прошел в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Митинг против передачи Курильских островов Японии прошел на Суворовской площади в Москве в воскресенье. О событии сообщает РИА Новости с места происшествия.

Митингующие выступали за сохранение территориальной целостности России и высказывались категорически против передачи Курильских островов Японии. Акцию возглавляли участники движений "Левый фронт", Партия Дела, "Новороссия", "Гражданская солидарность", "Комитет защиты территориальной целостности России" и других. Они не входят в перечень зарегистрированных политических партий России.

Ранее в мэрию Москвы поступило четыре заявки на проведение соответствующих митингов 19 и 20 января. Были согласованы два митинга численностью до 500 человек 20 января. Один – на Суворовской площади, второй – на площади Краснопресненской заставы.

22 января пройдут переговоры Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос российского суверенитета над Курилами не обсуждается. Однако Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Россия считает эти острова своей территорией, согласно итогам Второй мировой войны.