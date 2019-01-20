Митинг против передачи Японии Курильских островов прошел в Москве

Митинг против передачи Курильских островов Японии прошел на Суворовской площади в Москве в воскресенье. О событии сообщает РИА Новости с места происшествия.
Митингующие выступали за сохранение территориальной целостности России и высказывались категорически против передачи Курильских островов Японии. Акцию возглавляли участники движений "Левый фронт", Партия Дела, "Новороссия", "Гражданская солидарность", "Комитет защиты территориальной целостности России" и других. Они не входят в перечень зарегистрированных политических партий России.
Ранее в мэрию Москвы поступило четыре заявки на проведение соответствующих митингов 19 и 20 января. Были согласованы два митинга численностью до 500 человек 20 января. Один – на Суворовской площади, второй – на площади Краснопресненской заставы.
22 января пройдут переговоры Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос российского суверенитета над Курилами не обсуждается. Однако Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Россия считает эти острова своей территорией, согласно итогам Второй мировой войны.
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