Путин рассказал об обсуждении мирного договора с Абэ

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Россия заинтересована в подписании мирного договора с Японией на основе декларации 1956 года, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

По словам президента, вопросу мирного договора в ходе нынешней встречи стороны уделили немало времени, передает ТАСС. Он добавил, что дискуссия была открытой и содержательной. Путин выразил надежду, что она пойдет на пользу расширению сотрудничества РФ и Японии.

При этом глава государства отметил, что условия договора между странами должны быть приемлемы для народов обеих стран и поддержаны общественностью.

Также Путин рассказал, что что в области экономического сотрудничества Москвы и Токио есть очевидные достижения, однако качественного сдвига пока не произошло. Он заметил, что стороны могли бы увеличить товарооборот в полтора раза – до 30 миллиардов долларов.

Переговоры Путина и Абэ длились более трех часов. После них премьер Японии сообщил, что они дали указание усилить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах, а главам МИД двух стран поручили провести новые переговоры по мирному договору в феврале. Он также отметил, что ждет визита российского лидера в Японию в июне.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вопрос о мирном договоре с Японией будут решать при условии "соблюдения национальных интересов двух стран". Он не исключил, что переговоры займут много времени. По заявлениям в японской прессе, Абэ подпишет договор, если Японии гарантируют передачу островов Шикотан и Хабомаи.

Днем 22 января в Москве у посольства Японии прошла несанкционированная акция против возможной передачи Курильских островов. Подобные мероприятия прошли и в других городах.