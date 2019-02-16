Лавров объяснил ситуацию со сроками заключения мирного договора с Японией

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Россия не намерена ставить искусственных сроков для заключения мирного договора с Японией. Об этом в субботу, 16 февраля, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

"У нас нет никаких искусственных сроков. Мы спокойно объясняем нашим японским коллегам, что ничего подобного планировать невозможно", – заявил глава МИД, сообщает ТАСС. По его словам, Москва настаивает на безальтернативности признания Токио итогов Второй мировой войны, включая суверенитет России над всеми Курильскими островами.

СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не подписан.

22 января состоялись переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ. Они длились более трех часов. После них премьер Японии сообщил, что лидеры дали указание усилить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Путин же подчеркнул, что Россия заинтересована в подписании мирного договора с Японией и развитии экономического сотрудничества Москвы и Токио. Главам МИД двух стран поручили провести новые переговоры по мирному договору в феврале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вопрос о мирном договоре с Японией будут решать при условии "соблюдения национальных интересов двух стран". Он не исключил, что переговоры займут много времени.