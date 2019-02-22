Захарова призвала Японию пояснить заявления о "незаконной оккупации"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Токио прокомментировать заявления о термине "незаконная оккупация".
Как пояснила Захарова на брифинге, министр по делам Окинавы и северных территорий Мицухиро Миякоси считает, что нет необходимости вносить изменения в формулировки "исконные территории" Японии и "незаконная оккупация" их Россией.
"Мне кажется, информационный повод дает японская сторона", −приводит слова Захаровой РИА Новости. По мнению представителя МИД, "было бы неплохо им и прокомментировать, как такие заявления укладываются в русло намеченного японским руководством плана к скорейшему урегулированию данного вопроса".
В начале февраля Токио воздержался от ответа на запрос, являются ли острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи "исконно японской территорией", чтобы не повредить переговорам с Москвой.
В конце января прошли переговоры Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Лидеры решили продолжить работу над подписанием нового мирного договора. Острым вопросом остается принадлежность нескольких Курильских островов. Токио претендует на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мирное соглашение между двумя странами должно содержать пункт о добрососедстве. Он напомнил, что Россия и Япония вышли из состояния войны в 1956 году, приняв соответствующую декларацию.
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