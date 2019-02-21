Россия назвала обязательный пункт мирного договора с Японией

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Россия готова незамедлительно подписать мирный договор с Японией, если соглашение будет содержать пункт о добрососедстве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Мы бы хотели уже сейчас с позиции многих десятилетий совместного сосуществования и сотрудничества в целом ряде областей подготовить договор, в котором излагались бы по-крупному основы наших добрососедских, дружеских отношений", – указал Лавров.

Он напомнил, что Россия и Япония вышли из состояния войны в 1956 году, приняв соответствующую декларацию, передает РИА Новости.

Принадлежность ряда Курильских островов – один из самых острых вопросов в российско-японских отношениях. Токио претендует на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды.

Они вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В свою очередь, Япония считает острова своими "северными территориями" и ссылается на первый русско-японский договор от 1855 года. Из-за территориального спора государства до сих пор не подписали мирный договор.

В конце января текущего года состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Стороны условились продолжить работу над подписанием нового мирного соглашения.

