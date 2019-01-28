Три четверти россиян выступили против передачи Курил Японии

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Против передачи четырех южных островов Курильской гряды выступили 77% граждан РФ. Данные получены в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, передает РИА Новости.

Исследование показало, что о требованиях Японии знают 79% россиян. Аргументом респондентов, выступающих против передачи территорий, является то, что вопрос уже решен, и острова принадлежат России. А 10% соотечественников убеждены, что эти территории были отвоеваны у Японии.

При этом 14% высказались за передачу территорий ради заключения мирного договора и развития отношений между государствами.

Социологи также отметили усиление мнения о том, что при взаимодействии с Японией по южным Курилам стоит продолжать переговоры до последнего. В этом убеждены 51% опрошенных. А вот оперативное подписание мирного договора поддерживают лишь 13%.

"Главное общественное требование к российско-японским переговорам – не скорое достижение любого результата, а эффективный с точки зрения наших интересов результат – безотносительно к тому времени, которое придется потратить на его достижение", – отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Опрос был проведен 26 ноября прошлого года среди 1,6 тысячи респондентов от 18 лет. Метод исследования – телефонное интервью.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заключению мирного договора между странами препятствует поддержка Японией антироссийских санкций.