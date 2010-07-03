Захарова ответила главе МИД Японии про "резкие высказывания" Лаврова

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который по итогам переговоров с Сергеем Лавровым заявил, что "дискуссия доходила до резких высказываний".

После этих слов Коно Лавров "усмехнулся", а все, кто присутствовал на встрече, "переглянулись, не понимая, о чем идет речь", написала Захарова на своей официальной странице в Facebook.

Она предположила, что у России и Японии разное представление о "резких высказываниях".

Переговоры двух министров состоялись 10 мая в Москве. Подводя итоги встречи, Сергей Лавров сообщил, что работа над мирным договором между двумя странами на основе декларации 1956 года означает признание итогов Второй мировой войны.

Коно, в свою очередь, заявил журналистам, что с российским коллегой они встречались не в первый раз и их доверительные отношения "позволяют общаться достаточно откровенно".

В 2018 году Путин и Абэ договорились начать переговоры о подписании мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

В ней оговаривается вероятность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана. При этом в декларации не уточняется, на каком основании СССР был готов отдать острова.