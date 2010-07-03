Захарова прокомментировала японские учебники по южным Курилам

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала пропагандистским шагом Токио формулировку об "исконной принадлежности" Японии южной части Курил, появившуюся в японских учебниках, сообщает ТАСС.

По словам представителя российского МИД, такая позиция Японии прямо противоречит общепринятой оценке итогов Второй мировой войны и идет вразрез с поставленной на высшем уровне задачей по наращиванию взаимного доверия.

"Особенно огорчает то, что японская сторона формирует искаженное представление об исторических и политических реалиях у подрастающего поколения своей страны", – добавила Захарова.

В марте власти Японии выразили недовольство в связи с военными учениями России на южной части Курильского архипелага. Претензии были переданы по дипломатическим каналам.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия не намерена передавать Японии Курильские острова, поскольку Токио не сможет выполнить поставленные условия.