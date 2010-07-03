Япония выразила недовольство российскими учениями на Курилах

Власти Японии выразили недовольство в связи с военными учениями России, начавшимися во вторник, 12 марта, на южной части Курильского архипелага. Об этом агентству Kyodo рассказали в японском посольстве в Москве.
В дипучреждении сообщили, что представление в связи с учениями были переданы по дипломатическим каналам.
Ранее в пресс-службе МИД Японии рассказали ТАСС, что внимательно следят за российскими военными учениями в районе Курильских островов.
12 марта в СМИ появилась информация, что Россия не намерена передавать Японии Курильские острова, поскольку Токио не сможет выполнить поставленные условия. Москва рассчитывает заключить с Японией мирное соглашение на основе декларации от 1956 года, а также получить гарантии о неразмещении на Курилах американских военных баз. В Кремле полагают, что Токио не выполнит данные условия, поэтому передачи островов не произойдет.
Принадлежность ряда Курильских островов – один из самых острых вопросов в российско-японских отношениях. Токио претендует на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды.
Они вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В свою очередь, Япония считает острова своими "северными территориями" и ссылается на первый русско-японский договор от 1855 года. Из-за территориального спора государства до сих пор не подписали мирный договор.
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